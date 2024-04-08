Набиуллина назвала минимальным влияние высокой ставки на экономику

Глава ЦБ Набиуллина заявила о минимальном влиянии жесткой ДКП на рост экономики

Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) тормозит инфляцию, однако минимально влияет на темпы роста экономики. Об этом во время выступления в Госдуме заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, сообщает «Коммерсантъ».

По ее словам, высокая ставка не стала тормозом, однако, как показывает опыт многих стран, слишком быстрое ее снижение может спровоцировать вторую волну роста цен, справиться с которой будет сложнее, чем с первой.

Глава регулятора объяснила, что если инфляция будет устойчиво замедляться, то во второй половине текущего года ЦБ может перейти к снижению ставки, но говорить об этом пока рано.

На последнем заседании совета директоров Банка России 22 марта было принято решение сохранить ставку на уровне 16 процентов годовых, при этом вариант с ее повышением не рассматривался. Поводом для такого выбора стали, с одной стороны, по-прежнему высокий уровень инфляции и инфляционных ожиданий, а с другой, их постепенное снижение.

Вместе с тем в регуляторе подчеркивали, что назвать тенденцию к снижению инфляции сформировавшейся нельзя, в целом проинфляционные факторы пока имеют больший вес. Годовая инфляция в марте остается на уровне февраля — 7,7 процента.

