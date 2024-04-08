Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:56, 8 апреля 2024Экономика

Набиуллина назвала минимальным влияние высокой ставки на экономику

Глава ЦБ Набиуллина заявила о минимальном влиянии жесткой ДКП на рост экономики

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) тормозит инфляцию, однако минимально влияет на темпы роста экономики. Об этом во время выступления в Госдуме заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, сообщает «Коммерсантъ».

По ее словам, высокая ставка не стала тормозом, однако, как показывает опыт многих стран, слишком быстрое ее снижение может спровоцировать вторую волну роста цен, справиться с которой будет сложнее, чем с первой.

Глава регулятора объяснила, что если инфляция будет устойчиво замедляться, то во второй половине текущего года ЦБ может перейти к снижению ставки, но говорить об этом пока рано.

На последнем заседании совета директоров Банка России 22 марта было принято решение сохранить ставку на уровне 16 процентов годовых, при этом вариант с ее повышением не рассматривался. Поводом для такого выбора стали, с одной стороны, по-прежнему высокий уровень инфляции и инфляционных ожиданий, а с другой, их постепенное снижение.

Вместе с тем в регуляторе подчеркивали, что назвать тенденцию к снижению инфляции сформировавшейся нельзя, в целом проинфляционные факторы пока имеют больший вес. Годовая инфляция в марте остается на уровне февраля — 7,7 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине нейтрализовали группу вертолетчиков Mad Ducks

      Шансы осужденной экс-министра культуры Крыма отправиться в зону СВО оценили

      В МЧС дали прогноз по ситуации с паводками

      Гражданам одной страны раздадут деньги в цифровой валюте

      Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в госизмене россиянина

      Стало известно о планах США запускать ракеты с территории Японии

      Качество планируемых к передаче ВСУ истребителей оценили

      Российский аэропорт оказался под угрозой подтопления

      В России появятся вклады для накопления на первый взнос по ипотеке

      Россияне назвали главные сложности в ремонте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше