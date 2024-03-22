Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов

Ключевую ставку Центробанка по итогам заседания совета директоров решено оставить на уровне 16 процентов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Банк России указал на сохраняющееся превышение текущего уровня инфляции над целевыми показателями, а также повышенные инфляционные ожидания, что в совокупности не позволяет перейти к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП).

Рост цен, по данным на 18 марта, составил 7,7 процента, что совпадает с уровнем февраля. При этом наблюдается замедление роста стоимости товаров, но ускоряется рост в услугах. Тем не менее в марте, по предварительным данным, инфляция начала снижаться.

Проблемой остается значительное превышение внутреннего спроса над возможностью расширения производства товаров и услуг. Также вновь усилилась жесткость рынка труда, что не дает судить о скорости дезинфляционных тенденций.

В Центробанке указывают, что в первом квартале российская экономика продолжает быстро расти, отклонение вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. При этом дефицит трудовых ресурсов остается основным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг, а безработица обновила очередной максимум.

Решение регулятора совпало с прогнозами подавляющего большинства экспертов. Все они отмечали неопределенность сигналов и отсутствие срочной необходимости двигать ставку в ту или иную сторону, однако указывали, что предпосылок для повышения больше, чем для снижения.