Путин выразил уверенность в снижении ставки ЦБ

Путин заявил об уверенности в снижении ключевой ставки в России

Ключевая ставка Банка России наверняка будет снижаться, исходя из объективных тенденций, которые складываются в российской экономике, заявил президент России Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Глава государства выразил уверенность в том, что изменения в этой сфере произойдут, а после этого, по мере развития проектов начнут дешеветь и промышленные кредиты, взятые по плавающим ставкам.

Президент рассказал, что находится в постоянном контакте с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной. Руководство регулятора считает, что угроза инфляции «все-таки над нами еще висит», однако сейчас появились положительные тенденции в сторону ее снижения, отметил Путин.

Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов указал на то, что подъем Банком России ключевой ставки до 16 процентов не оказал охлаждающего эффекта на российскую экономику, которая, несмотря на жесткую политику регулятора, продолжает расти «с перегревом». По его словам, Центробанк не может продолжать ее поднимать и «достаточно много дал сигналов, что это максимум».