Путин рассказал о снижении инфляции

Президент Путин: в России наметилась тенденция к снижению инфляции

Несмотря на сохраняющуюся угрозу инфляции, в России наметилась тенденция к ее снижению. Об этом в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Президент заявил, что находится в постоянном контакте с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. По его словам, в стране хорошими темпами растут объемы кредитования.

Руководство Банка России считает, что угроза инфляции «все-таки над нами еще висит», однако сейчас появились положительные тенденции в сторону ее снижения, отметил Путин.