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16:38, 23 апреля 2024Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России

Глава МЭР Решетников заявил о росте прогноза по инфляции в РФ до 5,1 процента
СюжетКурс доллара:

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В 2024 году инфляция в России достигнет 5,1 процента, а не останется на уровне 4,5 процента, как ожидалось ранее. Об ухудшении прогноза рассказал глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Решетников, сообщает Telegram-канал правительстве.

На целевой уровень Центробанка (4 процента) рост цен должен вернуться в 2025 году, уточнил министр во время представления сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития на три года.

Также Решетников представил ряд других пересмотренных параметров на 2024 год. Рост ВВП ожидается на уровне 2,8 процента, рост розничной торговли — 7,7 процента, рост платных услуг — 5,1 процента, рост доходов населения в реальном выражении — 5,3 процента, рост зарплат в реальном выражении — 6,5 процента, а безработица — не выше трех процентов.

Среднегодовой курс российской валюты ожидается на уровне 94,7 рубля за доллар, то есть до конца года рубль несколько ослабеет. По состоянию на 23 апреля курс доллара находится в диапазоне 93-94 рубля.

Ранее Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ дал прогноз, что по итогам 2024 года рост цен в России составит 5,3 процента.

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      Платон Щукин
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