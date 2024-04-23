Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:31, 23 апреля 2024Экономика

Власти повысили прогноз роста экономики России

Минэкономразвития повысило с 2,3 % до 2,8 % прогноз роста ВВП России в 2024 году
Максим Решетников

Максим Решетников. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Минэкономразвития РФ с учетом текущей динамики повысило прогноз роста ВВП страны в 2024 году с 2,3 до 2,8 процента, заявил глава ведомства Максим Решетников, слова которого приводит РИА Новости.

«Основным фактором роста остается внутренний потребительский и инвестиционный спрос», — сказал представитель властей на заседании правительства.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил об ожидающихся в текущем году темпах роста экономики страны в 3,6 процента. В свою очередь аналитики Международного валютного фонда (МВФ) увеличили прогнозируемый размер российского ВВП по итогам 2024 года до 3,2 процента против ранее ожидавшихся 2,6 процента. Всемирный банк также повысил прогноз роста показателя, подняв его до более скромных 2,2 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      «Теперь это понял и Пашинян». Эрдоган заявил, что на Южном Кавказе устанавливается новый порядок

      Британия пообещала тратить на оборону больше всех после США

      В популярной у россиян стране Азии предложили бороться с чрезмерным туризмом

      Солдатам ВСУ выдадут книги с французскими карикатурами

      Учителя православной гимназии обвинили в травле мальчика с «бесами в волосах»

      Названы вероятные задачи войск НАТО у российских границ

      Евросоюз приготовил санкции для поставщиков военных товаров в Россию

      Россиян предупредили о вызывающих выпадение волос препаратах

      Клуб НХЛ подписал с российским вратарем Федотовым двухлетний контракт

      Поставки российских «Панцирей» нарастят вдвое

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше