Власти повысили прогноз роста экономики России

Минэкономразвития повысило с 2,3 % до 2,8 % прогноз роста ВВП России в 2024 году

Минэкономразвития РФ с учетом текущей динамики повысило прогноз роста ВВП страны в 2024 году с 2,3 до 2,8 процента, заявил глава ведомства Максим Решетников, слова которого приводит РИА Новости.

«Основным фактором роста остается внутренний потребительский и инвестиционный спрос», — сказал представитель властей на заседании правительства.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил об ожидающихся в текущем году темпах роста экономики страны в 3,6 процента. В свою очередь аналитики Международного валютного фонда (МВФ) увеличили прогнозируемый размер российского ВВП по итогам 2024 года до 3,2 процента против ранее ожидавшихся 2,6 процента. Всемирный банк также повысил прогноз роста показателя, подняв его до более скромных 2,2 процента.

