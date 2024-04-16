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17:30, 16 апреля 2024Экономика

МВФ повысил прогноз роста российской экономики

МВФ улучшил прогноз роста экономики России в 2024 году до 3,2 процента

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) повысили свой прогноз роста российской экономики по итогам 2024 года до 3,2 процента против ранее ожидавшихся 2,6 процента. Об этом сообщается в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, April 2024: Steady but Slow: Resilience amid Divergence).

Прогноз роста ВВП России повысили на 0,6 процентного пункта (п.п.). В 2025 году, согласно обновленной оценке экспертов, экономика РФ увеличится на 1,8 процента, хотя предыдущая подразумевала прирост на 1,1 процента. Таким образом, прогноз роста российского ВВП на следующий год увеличили на 0,7 п.п.

В целом мировой ВВП, как ожидают в МВФ, вырастет в 2024 году на 3,2 процента (плюс 0,1 п.п. в сравнении с январской оценкой). При этом прогноз на 2025 год эксперты оставили без изменений — также на уровне 3,2 процента.

Ранее замдиректора исследовательского департамента МВФ Петя Коева-Брукс связала высокие темпы роста российской экономики с рядом факторов. В число четырех ключевых причин подобной динамики она отнесла сохранение экспорта нефти на стабильном уровне, наращивание государственных расходов, рост частного потребления на внутреннем рынке, а также увеличение объемов корпоративных инвестиций со стороны госпредприятий.

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      Анатолий Акулов
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