Высокие темпы роста российской экономики объяснили

МВФ: высокие темпы роста ВВП РФ обусловлены увеличением потребления и инвестиций

Высокие темпы развития российской экономики обусловлены двумя ключевыми факторами — ростом уровня потребления на внутреннем рынке и увеличением объемов корпоративных инвестиций со стороны госпредприятий. Об этом заявила замдиректора исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Петя Коева-Брукс, ее слова приводит ТАСС.

В число других важных причин она включила сохранение объемов экспорта нефти на стабильном уровне, а также наращивание государственных расходов. Все четыре вышеперечисленных фактора стоят «за устойчивостью российской экономики и теми успехами, которые мы наблюдаем», объяснила Коева-Брукс.

Устойчивые темпы роста ВВП РФ, как ожидают в МВФ, сохранятся в 2024 году. Однако уже в 2025-м, согласно ожиданиям экспертов, темпы резко замедлятся. Подобная динамика будет обусловлена «угасанием эффектов высокого уровня инвестиций и активного частного потребления, поддерживаемого ростом заработной платы в условиях жесткого рынка труда».

В январском обзоре мировой экономики (WEO Update: Moderating Inflation and Steady Growth Open Path to Soft Landing) аналитики организации связывали прирост ВВП России в том числе с повышением зарплат в стране на фоне сохраняющегося кадрового дефицита. В качестве другой важной причины они называли наращивание госрасходов на нужды оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Ранее во Всемирном банке повысили прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,2 процента. Предыдущая оценка подразумевала показатель на уровне 1,3 процента. Таким образом, прогноз улучшили на 0,9 процентного пункта. В то же время в следующем году эксперты ожидают двукратного замедления темпов роста ВВР России.