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18:54, 11 апреля 2024Экономика

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России

Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,2 %

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Аналитики Всемирного банка повысили прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,2 процента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на новый доклад организации о перспективах развития экономики стран Европы и Центральной Азии.

Предыдущая оценка экспертов была опубликована в январе и подразумевала прирост ВВП России на 1,3 процента. Таким образом, аналитики повысили свой прогноз на 0,9 процентного пункта (п.п.).

Оценка роста российской экономики в 2025 году также была улучшена. Обновленный прогноз предполагает увеличение российского ВВП на 1,1 процента против ожидавшихся ранее 0,9 процента. Как полагают эксперты, темпы экономического роста России в следующем году могут замедлиться вдвое.

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Подобной динамике будет способствовать ряд факторов, включая нехватку квалифицированных кадров в необоронных отраслях, снижение доходов от продаж сырья на фоне международных санкций, сокращение иностранных инвестиций, а также увеличение военных расходов. «Среднесрочные и долгосрочные перспективы экономики России остаются неясными», — резюмировали во Всемирном банке.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) улучшили прогноз по росту российского ВВП в 2024 году до 2,6 процента. Предыдущая оценка предполагал увеличение экономики РФ на 1,1 процента. Таким образом, прогноз повысили на 1,5 п.п. На этом фоне главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил, что ВВП России растет стремительнее, чем ожидалось.

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      Анатолий Акулов
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