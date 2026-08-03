Прослывшая «самой конченой в мире» авиакомпания снова отказала россиянам в посадке

Авиакомпания FlyOne отказала в посадке россиянам

Прослывшая «самой конченой в мире» авиакомпания FlyOne снова отказала россиянам в посадке на рейс из Черногории. На это в своем видео пожаловался соотечественник с ником @orlov_v.trainer в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Два часа отстояли в очереди, после чего нам сказали: "Ваших мест нет, самолет меньше на 40 человек прислали"», — поделился россиянин. По словам мужчины, регистрацию он прошел заранее.

Кроме того, соотечественникам объявили, что точное время вылета неизвестно. «Так работает аэропорт Тивата», — заключил пассажир.

Ранее россиянин описал авиакомпанию FlyOne фразой «самая конченая в мире». Так, 17 человек, включая мужчину и его попутчиков, остались без денег и перелета.