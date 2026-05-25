Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:44, 25 мая 2026Путешествия

Россиянин описал одну авиакомпанию фразой «самая конченая в мире»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Markus Mainka / picture alliance / Globallookpress.com

Россиянин описал одну бюджетную молдавскую авиакомпанию фразой «самая конченая в мире». Об этом он рассказал на своей странице @vova.carmanov в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«FlyOne — самая конченая авиакомпания в мире. Это знают многие, но сегодня в очередной раз убедился и я. Советую никогда в жизни ей не пользоваться», — пожаловался автор ролика.

Он объяснил, что купил билеты для себя и семьи за полгода до поездки, а за несколько дней они прошли регистрацию и получили посадочные талоны. Однако в аэропорту выяснилось, что выполнявший рейс самолет оказался меньше заявленного изначально. Поэтому 17 человек, включая россиянина и его попутчиков, остались без денег и перелета.

Мужчина неоднократно пытался дозвониться до представителей FlyOne, но линия была занята. Пассажиру пришлось покупать билеты за одну тысячу евро (83 тысячи рублей), чтобы добраться до дома. Он рекомендовал подписчикам не пытаться сэкономить на билетах, выбирая эту авиакомпанию, поскольку в итоге можно заплатить в 20 раз больше.

Ранее россияне в сети описали FlyOne Armenia (дочерняя компания FlyOne) фразой «это реально дно». Прежде перевозчик уже неоднократно вызывал возмущение клиентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал срок завершения конфликта

    Лавров в разговоре с Рубио раскрыл планы ВС России на Киев

    Назван способ вернуть миллион рублей с покупки квартиры

    В Иране опровергли заявления о готовности вывезти уран

    Мостовой дал прогноз на финал Лиги чемпионов

    Российская туристка оказалась под угрозой казни в ОАЭ из-за 17 килограммов наркотиков

    Людей с идеальным уровнем холестерина призвали не радоваться раньше времени

    Финляндию предупредили о недооценке военной мощи России

    Предложение президента Чехии отключить Россию от глобального интернета оценили

    Германия шокировала Россию отрицанием геноцида советских людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok