Россиянин описал одну авиакомпанию фразой «самая конченая в мире»

Россиянин описал одну бюджетную молдавскую авиакомпанию фразой «самая конченая в мире». Об этом он рассказал на своей странице @vova.carmanov в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«FlyOne — самая конченая авиакомпания в мире. Это знают многие, но сегодня в очередной раз убедился и я. Советую никогда в жизни ей не пользоваться», — пожаловался автор ролика.

Он объяснил, что купил билеты для себя и семьи за полгода до поездки, а за несколько дней они прошли регистрацию и получили посадочные талоны. Однако в аэропорту выяснилось, что выполнявший рейс самолет оказался меньше заявленного изначально. Поэтому 17 человек, включая россиянина и его попутчиков, остались без денег и перелета.

Мужчина неоднократно пытался дозвониться до представителей FlyOne, но линия была занята. Пассажиру пришлось покупать билеты за одну тысячу евро (83 тысячи рублей), чтобы добраться до дома. Он рекомендовал подписчикам не пытаться сэкономить на билетах, выбирая эту авиакомпанию, поскольку в итоге можно заплатить в 20 раз больше.

Ранее россияне в сети описали FlyOne Armenia (дочерняя компания FlyOne) фразой «это реально дно». Прежде перевозчик уже неоднократно вызывал возмущение клиентов.