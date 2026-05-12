Россияне описали одну бюджетную зарубежную авиакомпанию фразой «это реально дно»

Россияне в сети описали одну бюджетную зарубежную авиакомпанию фразой «это реально дно». Комментарии разгневанных соотечественников появились под публикацией на странице @leylas_tv в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В посте автор написала об авиакомпании FlyOne Armenia. В аэропорту она узнала, что для регистрации необходимо заплатить 63 тысячи драм (12 тысяч рублей). При этом можно было сделать это бесплатно за неделю до вылета, однако большинство пассажиров такой информацией не располагали, пока не прибыли в авиагавань.

В связи с этим образовалась очередь на кассу для оплаты регистрации, в результате чего рейс задержался. В комментариях пользователи разделились во мнениях: «Не покупайте билеты там!», «При покупке онлайн сразу можно оплатить регистрацию за копейки», «Я в шоке, что люди элементарно не умеют читать условия», «FlyOne — это реально дно», «Самая ужасная авиакомпания», — писали юзеры.

Ранее россиянка неожиданно лишилась последних денег на отпуск перед вылетом самолета из-за одного правила авиакомпании FlyOne.