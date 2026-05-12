Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:41, 12 мая 2026Путешествия

Россияне описали одну бюджетную зарубежную авиакомпанию фразой «это реально дно»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Creativeart / Magnific

Россияне в сети описали одну бюджетную зарубежную авиакомпанию фразой «это реально дно». Комментарии разгневанных соотечественников появились под публикацией на странице @leylas_tv в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В посте автор написала об авиакомпании FlyOne Armenia. В аэропорту она узнала, что для регистрации необходимо заплатить 63 тысячи драм (12 тысяч рублей). При этом можно было сделать это бесплатно за неделю до вылета, однако большинство пассажиров такой информацией не располагали, пока не прибыли в авиагавань.

В связи с этим образовалась очередь на кассу для оплаты регистрации, в результате чего рейс задержался. В комментариях пользователи разделились во мнениях: «Не покупайте билеты там!», «При покупке онлайн сразу можно оплатить регистрацию за копейки», «Я в шоке, что люди элементарно не умеют читать условия», «FlyOne — это реально дно», «Самая ужасная авиакомпания», — писали юзеры.

Ранее россиянка неожиданно лишилась последних денег на отпуск перед вылетом самолета из-за одного правила авиакомпании FlyOne.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался об окончании перемирия с Россией

    В России отреагировали на задержание бывшего главы офиса Зеленского

    Россиянин до смерти избил водителя на ходу

    55-летний Монсон начал переговоры о бое с 37-летним Иваном Емельяненко

    МИД напомнил об инициативе Путина о встрече «ядерной пятерки»

    Россияне описали одну бюджетную зарубежную авиакомпанию фразой «это реально дно»

    Появились подробности госпитализации освободившегося из СИЗО российского мэра

    В России начал пропадать интерес к IT

    Microsoft скопировала Apple

    Две собачки съели золото хозяина на сотни тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok