Россиянка неожиданно лишилась последних денег на отпуск из-за одного правила авиакомпании

Россиянка неожиданно лишилась последних денег на отпуск перед вылетом самолета из-за одного правила авиакомпании FlyOne. На это она пожаловалась на странице @_profitrol_k в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора публикации, она летела из Еревана в Сочи и заплатила за регистрацию на рейс примерно ту же сумму, что и за сам билет. «За регистрацию двух билетов мы отдали семь тысяч рублей. Это было очень неприятно, неожиданно, с таким мы столкнулись впервые», — поделилась негодованием пассажирка.

Представитель авиакомпании объяснил, что регистрация бывает бесплатной в течение семи дней до вылета, но не позже, чем за четыре часа до него. Россиянка посоветовала подписчикам проверять информацию на сайтах авиакомпаний.

Ранее россиянина отказались пускать в самолет на Мальдивах из-за ошибки со стороны онлайн-тревел-агрегатора trip.com. Турист Алексей купил билет авиакомпании Fits Air с Мальдив на Шри-Ланку на сайте агрегатора, оплатил его российской картой и получил маршрутную квитанцию.