Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:43, 7 мая 2026Путешествия

Россиянка неожиданно лишилась последних денег на отпуск из-за одного правила авиакомпании

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россиянка неожиданно лишилась последних денег на отпуск перед вылетом самолета из-за одного правила авиакомпании FlyOne. На это она пожаловалась на странице @_profitrol_k в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора публикации, она летела из Еревана в Сочи и заплатила за регистрацию на рейс примерно ту же сумму, что и за сам билет. «За регистрацию двух билетов мы отдали семь тысяч рублей. Это было очень неприятно, неожиданно, с таким мы столкнулись впервые», — поделилась негодованием пассажирка.

Представитель авиакомпании объяснил, что регистрация бывает бесплатной в течение семи дней до вылета, но не позже, чем за четыре часа до него. Россиянка посоветовала подписчикам проверять информацию на сайтах авиакомпаний.

Ранее россиянина отказались пускать в самолет на Мальдивах из-за ошибки со стороны онлайн-тревел-агрегатора trip.com. Турист Алексей купил билет авиакомпании Fits Air с Мальдив на Шри-Ланку на сайте агрегатора, оплатил его российской картой и получил маршрутную квитанцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности перемирия в честь Дня Победы. В ответ Зеленский призвал зарубежных лидеров покинуть Москву 9 мая

    Граничащая с Россией страна ответила на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Мощный торнадо обрушился на США и снес сотни домов

    Фекальное цунами из Мексики испортило отдых на лучшем пляже США

    В Москве пожар заблокировал в квартире ребенка

    Пять российских авиакомпаний сообщили об изменении правил провоза пауэрбанков

    Apple купит миллионы бракованных чипов

    Трамп признался в любви шутившему про него иностранному лидеру

    Раскрыты пикантные подробности о звездах в туалете на Met Gala

    В России суд отменил автоштраф за тонировку по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok