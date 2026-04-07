Россиянина отказались пускать в самолет на Мальдивах после покупки билета через агрегатор

Россиянина отказались пускать в самолет на Мальдивах из-за ошибки агрегатора

Россиянина отказались пускать в самолет на Мальдивах из-за ошибки со стороны онлайн-тревел-агрегатора trip.com. Об этом сообщает портал TourDom.

По данным издания, турист Алексей купил билет авиакомпании Fits Air с Мальдив на Шри-Ланку на сайте агрегатора, оплатил его российской картой и получил маршрутную квитанцию. Неделю спустя мужчина приехал в аэропорт, но узнал на стойке регистрации, что в списках пассажиров его нет, так как авиабилет не был оплачен.

Тогда соотечественник обратился в службу поддержки и выяснил, что билет был забронирован, но оплата по каким-то причинам не прошла. Из-за этого ему отказали в посадке на рейс.

Между тем в trip.com признали ошибку и порекомендовали Алексею купить за свои деньги другой авиабилет, пообещав вернуть стоимость неиспользованного и разницу в цене с новым. Россиянин признался, что часто пользуется этим агрегатором и проверил несколько последних броней — ни в одной из них не было номера билета.

Ранее авиакомпания Air Ciaro отказала россиянке в регистрации шестимесячного младенца на рейс до Египта. Мать купила билет через агрегатор в расчете на то, что для младенца отдельное место не понадобится.

