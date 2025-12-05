Россиянке отказали в регистрации младенца на рейс до Египта

Авиакомпания Air Cairo отказала россиянке в регистрации младенца на рейс

Авиакомпания Air Ciaro отказала россиянке в регистрации шестимесячного младенца на рейс до Шарм-эш-Шейха (Египет). Об этом сообщили в издании TourDom.

Уточняется, что билет был куплен только на мать через агрегатор в расчете на то, что для младенца отдельное место не понадобится. Позже женщина выяснила, что посадочный талон для ребенка необходим, и купила его через службу поддержки. Однако маршрутная квитанция после оплаты ей не пришла.

В итоге за пять часов до вылета агрегатор выслал туристке уведомление, в котором говорилось, что Air Cairo отказалась регистрировать ее ребенка на рейс. «Планы были сорваны, пришлось покупать билет у другой компании в три раза дороже, отпуск сдвинулся почти на неделю. И варианта "не лететь" тоже нет: жилье и трансфер оплачены», — объяснила она.

Гендиректор компании «Мой агент» Виктория Кизимова пояснила, что речь в этом случае может идти о сбое на этапе покупки места. Если документы на малыша не пришли, это значит, что они не были оформлены, пояснила она.

Россиянам, которые попали в подобную ситуацию, рекомендовали обратиться к агрегатору или напрямую в авиакомпанию и попросить переоформить первоначальное бронирование, а не доплатить за новое.

Ранее в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге отказались принять багаж у пассажирки с младенцем. Речь шла об авиаперевозчике Smartavia.