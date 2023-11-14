В российском аэропорту отказались принимать багаж у пассажирки с младенцем

E1.RU: в аэропорту Кольцово отказались принять багаж у пассажирки с младенцем

Сотрудники авиакомпании Smartavia и аэропорта Кольцово отказались принять багаж у летевшей в Москву пассажирки с младенцем. Подробностями истории поделилось издание E1.RU.

Супруг россиянки Влад рассказал журналистам, что они пришли к стойке регистрации за две минуты до ее окончания. По его словам, сотрудники сначала долго разговаривали по телефону, а затем заявили, что паре требуется заплатить 4900 рублей за повторное открытие окна регистрации.

Влад добавил, что позже к ним подошла работница аэропорта и повесила бирку на коляску, чтобы ее доставили в самолет. Но когда она увидела, что пассажиры записывают происходящее на телефон, тут же сняла бирку. По данным источника, коляску все-таки взяли на борт, а чемоданы с вещами ребенка оставили на земле.

«Супруга все-таки улетела, а багаж отправим через СДЭК. Возмущает тот факт, что все было оплачено: билеты, багаж, а от нас потребовали дополнительные деньги», — пожаловался муж путешественницы.

Однако представители аэропорта озвучили другую версию ситуации. Они отметили, что мать ребенка приехала в аэропорт поздно, и зарегистрировать ее саму успели, а багаж — уже нет из-за автоматического закрытия доступа к системе. Сотрудники Кольцово также подчеркнули, что россиянке пошли навстречу и предложили открыть регистрацию заново.

«Эта процедура в авиакомпании платная. В ответ на это мужчина, сопровождавший пассажирку, начал провоцировать сотрудников аэропорта и авиакомпании и устроил скандал, чтобы не платить за опоздание», — добавили представители авиагавани.

Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга сотрудники «Уральских авиалиний» отказались пускать в самолет опоздавшую на рейс беременную россиянку из-за резкой фразы ее жениха. Молодожены сразу же начали вести съемку происходящего на телефон.

