Военный эксперт Леонков: Модификации «Гераней» и «Гербер» успешно выполняют военные задачи

Самые известные новинки в Российской армии — это «Герани», «Герберы» и их модификации, которые успешно применяются по всей территории противника, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что Украина разработала новый дрон-камикадзе для ударов вглубь территории России. Серийное производство беспилотника должно начаться в ближайшие месяцы.

По словам эксперта, модификации «Гераней» и «Гербер» успешно уничтожают складские и производственные помещения, в которых собираются беспилотные новинки для украинской армии. Кроме того, они бьют по локомотивам, тем самым затрудняя их логистику, по портам и сухогрузам, которые осуществляют доставку комплектующих к дронам на территорию Украины, добавил Леонков.

«То есть у нас в этом отношении все хорошо. Мало того, в атаках наших беспилотников уже по их характеру заметно, что планирование ударов и их сопровождение сочетается с российской системой искусственного интеллекта», — рассказал эксперт.

Ранее бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова обвинили в лоббировании интересов SkyFall. Утверждается, что при нем компания получила крупнейшие многомиллиардные заказы от государства, а новые критерии оценки производителей были выстроены в ее интересах.