Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:48, 21 июля 2026Наука и техникаЭксклюзив

Военный эксперт рассказал о новейших разработках БПЛА в России

Военный эксперт Леонков: Модификации «Гераней» и «Гербер» успешно выполняют военные задачи
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Самые известные новинки в Российской армии — это «Герани», «Герберы» и их модификации, которые успешно применяются по всей территории противника, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что Украина разработала новый дрон-камикадзе для ударов вглубь территории России. Серийное производство беспилотника должно начаться в ближайшие месяцы.

По словам эксперта, модификации «Гераней» и «Гербер» успешно уничтожают складские и производственные помещения, в которых собираются беспилотные новинки для украинской армии. Кроме того, они бьют по локомотивам, тем самым затрудняя их логистику, по портам и сухогрузам, которые осуществляют доставку комплектующих к дронам на территорию Украины, добавил Леонков.

«То есть у нас в этом отношении все хорошо. Мало того, в атаках наших беспилотников уже по их характеру заметно, что планирование ударов и их сопровождение сочетается с российской системой искусственного интеллекта», — рассказал эксперт.

Ранее бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова обвинили в лоббировании интересов SkyFall. Утверждается, что при нем компания получила крупнейшие многомиллиардные заказы от государства, а новые критерии оценки производителей были выстроены в ее интересах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Грузии мужчина жестоко избил российскую туристку и был задержан. В его поддержку собралось стихийное шествие
    Роман Оруэлла «1984» вернулся в лидеры продаж в России
    Спутниковый модем российского «Гонца» испытали
    Названа дальнейшая судьба избившего российскую туристку в Грузии мужчины
    Последствия паводка в Свердловской области попали на видео
    Тягу звезд нелепо одеваться в отпуске объяснили
    Известная украинская певица отменила концерт в Москве из-за пустого зала
    Хоккеист «Вашингтона» рассказал о реакции команды на продление контракта Овечкина
    Военный эксперт рассказал о новейших разработках БПЛА в России
    Названа возможная причина визита главы ФБР в Россию
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok