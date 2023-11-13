Беременную россиянку отказались пускать на рейс из-за резкой фразы ее жениха

Сотрудники «Уральских авиалиний» отказались пускать на рейс беременную россиянку

В аэропорту Санкт-Петербурга сотрудники «Уральских авиалиний» отказались пускать в самолет опоздавшую на рейс беременную россиянку из-за резкой фразы ее жениха. Об этом пишет E1.RU.

По данным источника, пассажиры Диана и Андрей должны были вернуться в Екатеринбург из северной столицы 12 ноября. Их рейс задержали на 3,5 часа, и пара ожидала посадки в воздушной гавани. Как рассказала журналистам Диана, они с женихом сидели в кафе и каждую минуту смотрели на табло. Как только объявили посадку, они сразу же встали и пошли в сторону выхода.

«Через две минуты, когда мы уже видели свой выход, объявили, что посадка закончена. Женщина, которая пропускала людей, прикрикнула на нас: "Вы почему опаздываете? Самолет уже давно тут стоит, это ваши проблемы, посадка окончена"», — пожаловалась россиянка.

Путешественница добавила, что при этом сотрудник аэропорта уже пробил ее билет и был готов разрешить ей пройти, но после резкой фразы, произнесенной ее женихом, передумал и пригрозил, что вызовет полицию. Молодожены сразу же начали вести съемку происходящего на телефон.

Диана подчеркнула, что им разрешили пройти в самолет только после того, как она сообщила о своей беременности. Ее спутника при этом попросили удалить видео.

Ранее у 13-летней россиянки в аэропорту Сочи отобрали не поместившийся в калибратор чемодан. Девочка возвращалась в Санкт-Петербург с соревнований по танцам вместе с другими участниками коллектива и отцом.