Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:05, 9 ноября 2023Путешествия

Сотрудники «Уральских авиалиний» отобрали чемодан у 13-летней россиянки

У 13-летней россиянки в Сочи отобрали не поместившийся в калибратор чемодан

У 13-летней россиянки в аэропорту Сочи отобрали не поместившийся в калибратор чемодан. Подробностями истории поделился Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как сообщает источник, девочка возвращалась в Санкт-Петербург с соревнований по танцам вместе с другими участниками коллектива и отцом. Мужчина рассказал журналистам, что во время прохождения контроля сотрудники «Уральских авиалиний» попросили положить ручную кладь ребенка в калибратор и заявили, что она помещается там с трудом.

По словам родителя, дочь улетала из Пулково с этим же чемоданом и той же авиакомпанией. В прошлый раз проблем не возникло. Он пояснил, что вещи пришлось разложить по сумкам других танцоров из коллектива, а чемодан оставить в воздушной гавани.

Представители авиакомпании в ответ на жалобу отца подростка заявили, что билет был куплен по промотарифу, поэтому ручная кладь должна была весить не больше десяти килограммов и подходить по габаритам. Мужчина признался, что он готов обратиться в суд.

В Уральской транспортной прокуратуре, в свою очередь, сообщили, что проверят законность действий сотрудников перевозчика.

Ранее пассажир авиакомпании «Уральские авиалинии» пропустил рейс из Калининграда в Москву из-за застрявшей в калибраторе сумки. Отмечается, что в чемодане находились лекарства и одежда ребенка мужчины.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ начали сбрасывать на Россию самодельные кассетные боеприпасы. Что известно о новой тактике украинцев?

      Валиева повторно выступит на заседании CAS

      Десятки тысяч китайских автомобилей отзовут из-за проблемы с оснащением

      Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником

      В России подешевели китайские авто

      Во Львове мужчину силой задержали за прослушивание песен группы «Ласковый май»

      Гребенщиков решил закрыть ИП в России

      В США рассказали о расколе в украинском руководстве

      В США предсказали капитуляцию Украины

      Набиуллина исключила скорое понижение ключевой ставки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости