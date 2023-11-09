Сотрудники «Уральских авиалиний» отобрали чемодан у 13-летней россиянки

У 13-летней россиянки в Сочи отобрали не поместившийся в калибратор чемодан

У 13-летней россиянки в аэропорту Сочи отобрали не поместившийся в калибратор чемодан. Подробностями истории поделился Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как сообщает источник, девочка возвращалась в Санкт-Петербург с соревнований по танцам вместе с другими участниками коллектива и отцом. Мужчина рассказал журналистам, что во время прохождения контроля сотрудники «Уральских авиалиний» попросили положить ручную кладь ребенка в калибратор и заявили, что она помещается там с трудом.

По словам родителя, дочь улетала из Пулково с этим же чемоданом и той же авиакомпанией. В прошлый раз проблем не возникло. Он пояснил, что вещи пришлось разложить по сумкам других танцоров из коллектива, а чемодан оставить в воздушной гавани.

Представители авиакомпании в ответ на жалобу отца подростка заявили, что билет был куплен по промотарифу, поэтому ручная кладь должна была весить не больше десяти килограммов и подходить по габаритам. Мужчина признался, что он готов обратиться в суд.

В Уральской транспортной прокуратуре, в свою очередь, сообщили, что проверят законность действий сотрудников перевозчика.

Ранее пассажир авиакомпании «Уральские авиалинии» пропустил рейс из Калининграда в Москву из-за застрявшей в калибраторе сумки. Отмечается, что в чемодане находились лекарства и одежда ребенка мужчины.