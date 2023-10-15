Mash: россиянин пропустил рейс в Москву из-за застрявшей в калибраторе сумки

Пассажир российской авиакомпании «Уральские авиалинии» пропустил рейс из Калининграда в Москву из-за застрявшей в калибраторе сумки. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, во время регистрации в аэропорту Калининграда россиянин поместил сумку в калибратор, но достать ее оттуда не смог. Сотрудники авиакомпании предложили пассажиру либо оставить ручную кладь и лететь без нее, либо сняться с рейса. В результате мужчина решил остаться в аэропорту.

Отмечается, что в сумке находились лекарства и одежда ребенка мужчины. Сейчас сотрудники «Уральских авиалиний» пытаются достать ручную кладь из калибратора.

Ранее сообщалось о том, что аэропорт Оренбурга эвакуировали из-за обнаруженной в багаже одного из пассажиров гранаты. Прибывшие на место взрывотехники выяснили, что снаряд на самом деле является муляжом.