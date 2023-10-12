Аэропорт Оренбурга эвакуировали из-за военного с гранатой в багаже

Mash: аэропорт Оренбурга эвакуировали из-за гранаты в багаже пассажира

Аэропорт Оренбурга имени Ю.А. Гагарина эвакуировали из-за гранаты в багаже одного из пассажиров. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел вечером в среду, 11 октября. По информации источника, сотрудники воздушной гавани нашли в багаже военного гранату Ф-1. По протоколу в аэропорту объявили тревогу, всех сотрудников и пассажиров — около 150 человек — вывели из здания.

Однако прибывшие на место взрывотехники выяснили, что снаряд был муляжом. Военнослужащий объяснил, что он купил гранату в своей части за 1,2 тысячи рублей в качестве сувенира.

Ранее в октябре в багаже пассажира в московском аэропорту Домодедово взорвалась свето-шумовая граната. Сотрудники воздушной гавани заметили предмет, когда чемодан проходил рентгеновский досмотр, и пока полиция выясняла обстоятельства произошедшего, снаряд сдетонировал. Известно, что виновник и раньше попадался на незаконном хранении оружия и боеприпасов.

