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10:42, 9 октября 2023Путешествия

Свето-шумовая граната взорвалась в багаже пассажира в Домодедово

Mash: в аэропорту Домодедово в багаже пассажира сработала свето-шумовая граната

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Свето-шумовая граната взорвалась в багаже пассажира в аэропорту Домодедово. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 54-летний виновник происшествия положил снаряд в чемодан. Сотрудники воздушной гавани заметили предмет, когда багаж проходил рентгеновский досмотр.

На место прибыла полиция, но пока правоохранители выясняли обстоятельства инцидента, снаряд сработал. По данным канала, в результате инцидента никто не пострадал.

«Мужчину, уже без лишних разговоров, отвели в участок для разбирательств», — уточняется в публикации. Как выяснил Mash, путешественник и раньше попадался на незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково образовались огромные очереди из-за сбоя системы обработки багажа. После оформления билетов на стойках регистрации пассажиры вынуждены сдавать чемоданы в секции негабарита.

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    Мария Борисова
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