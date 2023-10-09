Свето-шумовая граната взорвалась в багаже пассажира в Домодедово

Mash: в аэропорту Домодедово в багаже пассажира сработала свето-шумовая граната

Свето-шумовая граната взорвалась в багаже пассажира в аэропорту Домодедово. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 54-летний виновник происшествия положил снаряд в чемодан. Сотрудники воздушной гавани заметили предмет, когда багаж проходил рентгеновский досмотр.

На место прибыла полиция, но пока правоохранители выясняли обстоятельства инцидента, снаряд сработал. По данным канала, в результате инцидента никто не пострадал.

«Мужчину, уже без лишних разговоров, отвели в участок для разбирательств», — уточняется в публикации. Как выяснил Mash, путешественник и раньше попадался на незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково образовались огромные очереди из-за сбоя системы обработки багажа. После оформления билетов на стойках регистрации пассажиры вынуждены сдавать чемоданы в секции негабарита.