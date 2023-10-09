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10:17, 9 октября 2023Путешествия

Огромные очереди в аэропорту Внуково попали на видео

«Авиаторщина»: в аэропорту Внуково произошел сбой системы обработки багажа

Огромные очереди образовались в московском аэропорту Внуково из-за сбоя системы обработки багажа. Произошедшее в воздушной гавани попало на видео, которым делится Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным портала, около 5:00 утра в понедельник, 9 октября, багажные ленты на стойках регистрации остановились. В результате пассажирам приходится после оформления билетов нести чемоданы в секцию приема негабаритного багажа. Там отмечается наибольшее скопление путешественников.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили РИА Новости, что сотрудники аэропорта принимают все меры для устранения поломки. «На данный момент есть технические неполадки в системе обработки багажа. Тем не менее багаж принимается\выдается через негабарит», — цитирует агентство представителя Внуково.

Ранее стало известно, что в трех столичных аэропортах произошла отмена и задержка 20 рейсов. Во Внуково тем временем перенесли пять авиарейсов, два — отменили. Не уточняется, связаны ли сбои в расписании с поломкой багажной системы.

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    Мария Борисова
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