В МИД назвали условие для переговоров по Украине. Чего Москва ждет от Киева и стран Запада?

Замглавы МИД Галузин заявил о готовности России к переговорам по Украине

Замглавы МИД России Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума высказался о переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Условие для переговоров

Галузин уточнил, что Москва открыта к переговорам по Украине при условии конструктивного и зрелого подхода со стороны западных стран. Он подчеркнул, что если на Западе появится готовность к честному и конструктивному диалогу, нацеленному на устранение первопричин кризиса, то возникнут и перспективы диалога.

Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали: из переговоров выходила другая сторона, украинская, она то из них выходила, то сама себе эти переговоры запрещала, вела себя, очень мягко говоря, непоследовательно Михаил Галузин замглавы МИД РФ

Дипломат подчеркнул, что если западная сторона не проявит готовность к переговорам, то Россия продолжит специальную военную операцию (СВО) и будет защищать свои интересы военным путем. При этом Москва будет действовать «точечно и эффективно, чтобы минимизировать разрушения и уберечь наших людей по обе стороны линии боевого соприкосновения».

Действия Запада

При этом Галузин добавил, что на данный момент российская сторона пока не слышит от Запада каких-либо конструктивных идей по украинскому вопросу. «Наоборот, порой та сторона "взбивается" на ультимативную тональность», — отметил он.

Дипломат возмутился, что западные правящие круги «порой скатываются на абсолютно неприемлемый диалог, ультимативный, назидательный, на какой-то жесткий тон», питая иллюзии о возможности воздействовать на Россию через политику давления. «Это, конечно же, не пройдет», — замминистра.

До этого госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская администрация с подачи ее руководителя, президента страны Дональда Трампа, готовится в ближайшие недели совершить шаги для оценки сил по возобновлению переговорного процесса вокруг конфликта на Украине. Трамп дал понять, что Вашингтон все еще может сыграть роль в прекращении боевых действий.

Позиции Путина, Трампа и Зеленского

24 июня президент России Владимир Путин перечислил принципы, на которых Москва готова к мирным переговорам с Украиной. По его словам, диалог возможен на базе достигнутых в Стамбуле договоренностей, на базе модальностей, рассмотренных в Анкоридже, и реалий на земле.

На базе достигнутых в Стамбуле договоренностей; на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже; и, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел Владимир Путин президент России

29 июля президент США Дональд Трамп заявил, что у него выстроены хорошие отношения с Путиным. Кроме того, он заявил, что США Не давали согласия на производство Украиной ракет для зенитных ракетных систем Patriot. Трамп также призвал украинского лидера Владимира Зеленского пойти на переговоры.

В свою очередь, Зеленский высказывался, что переговоры с Россией должны состояться до начала зимы. Он заявлял, что был готов встретиться на переговорах с Путиным в Женеве. По его мнению, в будущем переговоры якобы могут состояться в Швейцарии, Турции, США или в странах Ближнего Востока.