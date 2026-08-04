Над российским регионом за ночь сбили порядка 40 беспилотников

Слюсарь: Над Ростовской областью в ночь на 4 августа сбили порядка 40 беспилотников

Над Ростовской областью в ночь на 4 августа сбили порядка 40 беспилотников, об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь в Telegram.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около четырех десятков БПЛА в девяти районах области», — отметил губернатор.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, данные будут уточняться, добавил он.

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 4 августа также попытались атаковать территорию Воронежской области. Было сбито три аппарата над тремя районами региона.

