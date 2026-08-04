Назван ключевой фактор в отношениях России и Ирана

Востоковед Григорий Лукьянов: Отношения России и Ирана основаны на прагматизме

Отношения России и Ирана основаны на прагматизме каждой из сторон. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Григорий Лукьянов.

«[Это сотрудничество] носит прагматический характер. Сохранение нынешней политической системы Ирана отвечает интересам России», — заметил он.

По мнению востоковеда, поддержку Ирана со стороны России не следует считать альтруизмом. Она говорит лишь о совпадении интересов. При этом и Иран аналогично увидел, что поддержка РФ в конфликте на Украине может принести ему выгоду, добавил эксперт.

Ранее Григорий Лукьянов рассказал об отношении иранцев к России. По его словам, в стране продолжают помнить истории конфликтов двух государств.

