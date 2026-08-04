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08:54, 4 августа 2026Бывший СССР

В МИД России высказались о передаче сигналов Западу через Казахстан

Галузин: Россия не передавала сигналы Западу через Казахстан
Анастасия Дубова (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия не передавала сигналы странам Запада через Казахстан. Об этом сообщает замминистра иностранных дел Михаил Галузин, передает ТАСС.

По словам дипломата, у России нет необходимости «беспокоить казахстанских друзей».

«Потому что мы поддерживаем контакт, поддерживаем коммуникацию непосредственно с теми, кто способен оказать воздействие на киевский режим», — высказался он об отсутствии необходимости передавать какую-либо информацию через третьи страны.

25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе беседы он заявил, что получает много сигналов из Европы и США, а также призвал к заморозке конфликта на Украине.

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