Армия России вновь атаковала сухогрузы с техникой для ВСУ в Черном море. Под удар попали склады во многих регионах Украины

Минобороны: ВС РФ ударили по сухогрузам с техникой для ВСУ в Черном море и портах

Армия России вечером 3 августа вновь атаковала сухогрузы с техникой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море.

Минобороны РФ сообщило, что высокоточное оружие и беспилотники поразили Черноморский завод автомобильных агрегатов и терминал в порту Черноморск Одесской области, где ВСУ ремонтировали военные автомобили, хранили боеприпасы и топливо. Также под удар попали сухогрузы с военной техникой в портах Николаев и Южный (во втором судно разгружало военные товары в момент атаки).

Еще два сухогруза поражены на переходе морем южнее Одессы.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

После ударов загорелись склады в нескольких регионах Украины

Помимо судов, под удар за последние сутки в нескольких регионах Украины попали склады, где также хранили технику для ВСУ.

Так, близ Одессы нанесен комбинированный удар по логистическим объектам — в результате атаки ракет и дронов поражены в том числе складские комплексы.

В Запорожской и Черниговской областях (город Прилуки) под удар попали отделения «Новой почты». Уничтожение склада во втором из них компания признала. Утверждается, что там также хранили грузы военного назначения, беспилотники и комплектующие к ним.

Еще один склад после удара загорелся в Обуховке близ Днепра — масштабный пожар после прилета «Герани» попал на видео. Также склады атакованы «Геранями» в Броварах Киевской области.

Фото: State Emergency Service Of Ukraine / Reuters

Под тройной удар попал сервисный центр МВД в Сумах — по данным канала «Хроники Гераней», в него сначала попала управляемая бомба, затем FPV-дрон и после него БПЛА «Герань». Сообщается, что в Ковпаковском районе города вспыхнуло три пожара, что подтвердили снимки со спутников NASA.

В целом за сутки ВКС и ракетные войска наносили удары по целям в Донбассе, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях (весь спектр средств поражения), а дроны «Герань» нанесли ряд ударов еще и в Полтавской области.

Сутками ранее ВС РФ также атаковали несколько сухогрузов в Черном море

В ночь на 3 августа российские военные также атаковали беспилотниками сухогрузы в Черном море, перевозившие грузы военного назначения для ВСУ. Три из них попали под удар непосредственно в акватории моря, еще один — в порту Николаев, сообщило Минобороны РФ. Помимо этого, нанесены удары по портовой инфраструктуре в Черноморске.

Кроме того, тогда ВКС и ракетные войска наносили удары по целям в Донбассе, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях — там применялись дроны, ракеты и управляемые авиабомбы. Также дроны били по целям ВСУ в Николаевской, Одесской, Черниговской, Кировоградской, Киевской, Полтавской областях.