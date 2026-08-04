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11:13, 4 августа 2026 (обновлено: 11:22, 4 августа 2026)Мир

Названа вероятная причина миграционного кризиса в Испании

AP: Публикации в соцсетях о доступности границы спровоцировали наплыв мигрантов в Испанию
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Публикации в социальных сетях о доступности границы между Марокко и Испанией стали причиной наплыва десятков тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута на севере Африки. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Все началось с постов в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), в которых утверждалось, что граница Испании с Марокко становится более доступной. Затем появились пользователи Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), отслеживавшие патрули береговой охраны, и видео в TikTok, на которых показывалось, где надо плыть», — следует из публикации.

В соцсетях пользователи размещали информацию о точных маршрутах для пересечения испанско-марокканской границы, а также делились скриншотами с платформ отлеживания судов, чтобы определить моменты, когда патрули береговой охраны были менее заметны. Отмечается, что после множества репостов и комментариев под подобными постами, тысячи марокканцев поверили, что «Европа внезапно стала ближе».

30 июля испанский эксклав Сеута, находящийся на северном побережье Африки, оказался в центре крупнейшего миграционного кризиса с 2021 года. Тысячи выходцев из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу, обогнули береговые заграждения вплавь и вышли на пляжи города.

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