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11:10, 4 августа 2026 (обновлено: 11:16, 4 августа 2026)Мир

Раскрыты требования США к Ирану для заключения сделки

NYT: США требуют от Ирана разбавления ядерного топлива в рамках возможной сделки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США требуют от Ирана разбавления ядерного топлива для его дальнейшей утилизации или использования на атомных электростанциях в рамках возможной сделки. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«США требуют разбавления топлива, чтобы его нельзя было легко приспособить для использования в вооружениях, и последующей передачи в США или другое государство, где его можно будет утилизировать или использовать на атомных электростанциях», — передает издание слова собеседников.

По словам чиновников, пожелавших остаться анонимными, даже если переговоры по ядерному вопросу начнутся, они затянутся до осени и, возможно, до более позднего срока.

Уточняется, что некоторые из этих чиновников сомневаются в шансах на договоренность по урану и полагают, что США могут ограничиться заявлением о том, что иранские запасы этого материала будут оставаться под завалами ядерных объектов, по которым США нанесли удары в июне 2025 года.

Ранее Иран пригрозил США из-за морской блокады. Тегеран пообещал, что создаст серьезные угрозы для американских военных кораблей в случае ее сохранения.

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