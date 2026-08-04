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11:19, 4 августа 2026Наука и техника

Раскрыт неожиданный фактор улучшения качества сна

BE: Внешний вид улиц рядом с домом влияет на качество сна
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yuganov Konstantin / Shutterstock / Fotodom

Внешний вид улиц рядом с домом может влиять на продолжительность и качество сна. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты работы в журнале Building and Environment (BE).

Ученые с помощью искусственного интеллекта проанализировали более 200 тысяч изображений Google Street View, чтобы оценить особенности городской среды — количество деревьев, плотность застройки, тротуары, дороги и другие элементы. Затем эти данные сопоставили с информацией о сне 1089 работающих жителей Токио, проживающих на нижних этажах многоквартирных домов, где влияние окружающего пейзажа наиболее заметно.

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Выяснилось, что люди, живущие на более зеленых улицах, в среднем спали дольше. Аналогичная связь наблюдалась и в районах с плотной городской застройкой, где здания создавали ощущение защищенности и замкнутого пространства: такие участники реже жаловались на симптомы бессонницы. Кроме того, субъективное чувство безопасности оказалось связано с более продолжительным сном.

Неожиданно оказалось, что улицы с развитой пешеходной инфраструктурой — большим количеством тротуаров, дорожных знаков и других элементов, обычно считающихся признаком комфортной городской среды, ассоциировались с более коротким сном и меньшим ощущением безопасности. Авторы предполагают, что такие районы могут быть более шумными, оживленными и многолюдными.

Исследователи считают, что результаты исследования помогут городским властям проектировать районы, которые будут не только удобными, но и благоприятными для здоровья жителей.

Ранее стало известно, что ежедневное употребление миндаля помогает улучшить качество сна.

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