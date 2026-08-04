Оползень сошел на верующих у монастыря в Эфиопии

Оползень сошел на верующих у монастыря в Эфиопии, 14 не выжили

В Эфиопии оползень, образовавшийся во время проливных дождей, сошел на собравшихся у монастыря верующих. Об инциденте пишет The Associated Press.

Оползень сошел рано утром 4 августа в регионе Амхара у монастыря Святой Марии, когда сотни людей собрались на обряд очищения святой водой. Обитель особенно популярна среди страдающих от хронических заболеваний.

В результате 14 человек получили травмы, несовместимые с жизнью, остальных пострадавших доставили в ближайшую больницу. Отмечается, что под обломками могут оставаться люди.

Ранее в Китае мужчина спас односельчан от оползня и получил прозвище Грязевой Будда. Мужчине пришлось искупаться в грязи, чтобы предупредить жителей об опасности.