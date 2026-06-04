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Из жизни
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17:10, 4 июня 2026Из жизни

Грязевой Будда спас односельчан от оползня

В Китае чиновник спас односельчан от оползня и получил прозвище Грязевой Будда
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Reuters

В Китае мужчина спас односельчан от оползня и получил прозвище Грязевой Будда. Об этом пишет Daily Star.

17 мая в районе деревни Гуйпишан в провинции Юньнань начал усиливаться ветер и пошел сильный дождь. Деревенский чиновник Тянь Жу Лян заподозрил, что гроза может закончиться оползнем, и отправился патрулировать территорию вокруг своего дома. Примерно в три часа ночи река рядом с деревней наполнилась грязью и понесла сломанные ветки деревьев. Вскоре Лян услышал далекий грохот. Он сразу же понял, что скоро сойдет оползень, и бросился предупредить соседей.

Лян успел предупредить нескольких соседей о надвигающемся бедствии, прежде чем поток грязи пронесся по улицам и накрыл его. Мужчине пришлось держаться за пень, чтобы спастись. Затем, весь покрытый грязью, Лян начал организовывать эвакуацию односельчан. Именно в таком виде его сфотографировали. Снимок стал вирусным в сети, а мужчина получил прозвище Грязевой Будда.

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Рано утром, через несколько минут после того, как последний житель покинул деревню, на нее обрушился еще более мощный оползень, завалив все вокруг грязью и камнями. Спасенный житель деревни заявил репортерам, что если бы Лян не действовал так быстро, все могло бы закончиться трагедией. «Я даже не хочу думать, что бы случилось, если бы эвакуация началась позже. Тянь у нас всегда в первых рядах, порой даже не заботясь о собственной безопасности», — сказал мужчина.

В июле 2025 года сообщалось, что собака спасла жителей деревни от оползня. Животное начало лаять и выть посреди ночи.

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