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00:38, 17 июля 2026Мир

Стало известно о попытке Украины создать «второй фронт» против России

В МИД РФ о попытке Украины создать «второй фронт» против России в Африке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко заявил ТАСС, что украинские военные присутствуют в целом ряде стран Африки и пытаются создать там «второй фронт» против России.

«Да, так и есть», — сказал Борисенко, отвечая на вопрос о том, наблюдается ли в последнее время активизация украинцев в Африке.

Дипломат заявил, что украинские военные присутствуют в ряде стран Африки и пытаются открыть там второй фронт против России. В качестве примера он привел Мали, где среди исламистских группировок действуют украинские инструкторы, в том числе обучающие использованию беспилотников.

Он также упомянул Ливию, заявив, что украинские инструкторы, официально занимающиеся подготовкой местных военных по работе с беспилотными летательными аппаратами, использовали безэкипажные катера для атаки на российский танкер «Арктик Метагаз». По его словам, судно получило повреждения 3 марта и до сих пор дрейфует в Средиземном море.

Ранее директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко заявила, что Украина поддерживает террористов в Африке. Она подчеркнула, что страна стала логистической базой для передачи террористам по всему миру западного оружия.

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