Бывший СССР
10:55, 27 мая 2026Бывший СССР

Стало известно о поддержке Украиной террористов на другом континенте

МИД России: Украина поддерживает террористов в Африке
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aboubakar Traore / Reuters

Украина поддерживает террористов в Африке. Об этом заявила директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко, передает РИА Новости.

«Активную поддержку террористическим группировкам в Африке оказывают спецслужбы киевского режима. Причем они даже бравируют своими связями с радикалами, поставляют им вооружение и беспилотники, обучают их применению, помогают координировать действия террористов», — сообщила Довгаленко.

По ее словам, Украина стала логистической базой для передачи террористам по всему миру западного оружия.

Ранее Министерство иностранных дел России 25 мая выпустило заявление в связи с ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому населению РФ. В нем говорилось, что Вооруженные силы (ВС) России будут наносить удары по центрам принятия решений и командным пунктам на Украине.

