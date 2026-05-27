11:56, 27 мая 2026

Кушанашвили увидел живот до третьего ряда и сенильный психоз у популярного певца

Евгений Шульгин
Алексей Глызин. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили обрушился с критикой на 72-летнего певца Алексея Глызина за выход на сцену в преклонном возрасте. Слова критика передает StarHit.

«Можно в профиль не становиться, когда у тебя живот лежит в третьем ряду. Он думает, что неотразим. Я думаю, что у него сенильный психоз», — поделился впечатлениями от посещения концерта Глызина Кушанашвили.

Журналист также возмутился тому, что Глызин пытается на сцене выглядеть эротично: «Он правда до сих пор искренне думает, что у него сексуально получается "Зимний вечер в Сорренто". Я думаю, как бы он не сдох в конце первого куплета. Да не вытягивай, что ли, выключи микрофон».

В декабре 2025 года на Глызина напала пьяная пассажирка самолета, в котором артист вылетал из Москвы.

