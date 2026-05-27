12:57, 27 мая 2026Бывший СССР

В Киеве опровергли сообщение о приказе Зеленского продолжать войну

«РБК-Украина»: В Киеве опровергли приказ Зеленского продолжать войну
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Информация о приказе президента Украины Владимира Зеленского продолжать военные действия еще два-три года не соответствует действительности. Такое заявление сделал анонимный источник в правительстве республики, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Источник РБК-Украина в украинском правительстве опроверг эту информацию, назвав ее "старым вкидом"», — сказано в материале.

Информация о приказе Зеленского продолжать войну еще 2-3 года появилась 27 мая, ее опубликовало издание The Economist.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Киев выражает полное нежелание достигать договоренностей и урегулировать конфликт дипломатическим путем. Так он прокомментировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску.

