01:45, 24 мая 2026

В МИД раскрыли отношение Зеленского к конфликту на Украине

Посол Мирошник: Зеленского устраивает продолжение конфликта на Украине
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску. Его слова приводят «Известия».

Мирошник заявил, что Киев выражает полное нежелание достигать договоренностей и урегулировать конфликт дипломатическим путем.

«[Президента Украины Владимира] Зеленского более чем устраивает продолжение конфликта. Он видит себя лишь в состоянии войны. И как только ему разблокировали кредит в 90 миллиардов евро, желание вести переговоры об урегулировании у него категорически пропал», — подчеркнул он.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков. Под завалами до сих пор находятся люди.

