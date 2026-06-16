Раскрыт размер пенсии никогда не работавших россиян

Эксперт Гукасова: Никогда не работавшие россияне могут получать только социальную пенсию

Россияне, которые никогда не работали, все равно могут рассчитывать на пенсию от государства. Речь о социальной пенсии, размер которой составляет 16,5 тысячи рублей, об том рассказала директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова, передает ТАСС.

«Граждане, никогда не работавшие официально, и, как следствие, не сформировавшие требуемых пенсионных прав (страховой стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30), не лишаются права на пенсионное обеспечение», — подчеркнула специалист.

Социальную выплату можно получить только по достижении мужчинами 69 лет и женщинами — 64 лет.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал о назначении пенсии по старости без обращения гражданина. По его словам, у Соцфонда РФ достаточно сведений, чтобы сделать это без заявителя.