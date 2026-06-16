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06:58, 16 июня 2026Экономика

Раскрыт размер пенсии никогда не работавших россиян

Эксперт Гукасова: Никогда не работавшие россияне могут получать только социальную пенсию
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Россияне, которые никогда не работали, все равно могут рассчитывать на пенсию от государства. Речь о социальной пенсии, размер которой составляет 16,5 тысячи рублей, об том рассказала директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова, передает ТАСС.

«Граждане, никогда не работавшие официально, и, как следствие, не сформировавшие требуемых пенсионных прав (страховой стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30), не лишаются права на пенсионное обеспечение», — подчеркнула специалист.

Социальную выплату можно получить только по достижении мужчинами 69 лет и женщинами — 64 лет.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал о назначении пенсии по старости без обращения гражданина. По его словам, у Соцфонда РФ достаточно сведений, чтобы сделать это без заявителя.

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