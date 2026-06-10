Минтруд рассказал о назначении пенсии по старости без обращения гражданина

Котяков рассказал о назначении пенсии по старости без обращения гражданина

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал о назначении пенсии по старости без обращения гражданина. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Назначение страховой пенсии по старости, в том числе досрочной по ряду оснований, будет осуществляться проактивно — то есть, без обращения гражданина», — отметил министр.

Котяков добавил, что Социальный фонд России в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как трудовой стаж, количество пенсионных коэффициентов, количество детей и иные сведения. Предоставления заявлений от граждан не потребуется.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал о досрочном получении пенсии в июне, связанном с Днем России.

