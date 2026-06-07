Россиянам рассказали о досрочных пенсионных выплатах

Депутат Говырин рассказал о связанном с Днем России досрочном получении пенсии в июне

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал о досрочном получении пенсии в июне, связанном с Днем России. Комментарий публикует RT.

«День России в 2026 году выпадает на пятницу, 12 июня, поэтому выходные растянутся на три дня и продлятся включительно по 14 июня. Заявлений в Социальный фонд при этом подавать не требуется, перенос происходит автоматически», — заявил депутат.

По словам собеседника издания, для жителей страны, которые получают пенсию 12, 13 и 14 июня, зачисление состоится 11 июня, что станет наиболее заметным сдвигом из-за праздника. «Аналогичная схема сработает в выходные 20 и 21 июня, когда выплаты переведут 19 июня, а также 27 и 28 июня, когда средства поступят 26 июня», — уточнил Говырин.

В мае в России напомнили об особых условиях при расчете пенсии. Говырин напомнил, что от объема периодов, когда работодатель перечислял за сотрудника взносы в Социальный фонд России, напрямую зависит размер будущей пенсии.