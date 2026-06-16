РИА Новости: Бойцы ВСУ переодеваются в гражданское в Константиновке

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) переодеваются в гражданскую одежду и смешиваются с мирными жителями. Об этом рассказал командир 4-й отдельной мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис в беседе с РИА Новости.

«Основной проблемой остается наличие в городе гражданского населения, так как военнослужащие ВСУ смешиваются с ними, переодеваются в гражданскую одежду, оставляя на позициях свою одежду и пытаются просачиваться к российским бойцам, пытаясь их запутать», — рассказал Грунис.

По его словам, несмотря на подобные действия ВСУ, Российская армия продолжает наступление в городе.

Ранее Минобороны рассказало о ситуации в Константиновке. В ведомстве сообщили, что за сутки в Константиновке освободили 117 зданий. Вооруженные силы Украины потеряли до 90 военнослужащих.