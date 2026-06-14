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12:40, 14 июня 2026Россия

Минобороны рассказало о ситуации в Константиновке

Минобороны РФ сообщило об освобождении 117 зданий в Константиновке в ДНР
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские войска освободили более сотни зданий в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР). О ситуации в населенном пункте рассказало Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что за сутки в Константиновке освободили 117 зданий. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 90 военнослужащих.

Российские штурмовые группы ведут активные наступательные действия в населенном пункте, добавило Минобороны. На фоне успехов в районе Константиновки украинская сторона приступила к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из Краматорска и Дружковки.

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