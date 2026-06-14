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08:11, 14 июня 2026Россия

В Минобороны сделали заявление после ночной атаки ВСУ на российские регионы

МО РФ: Силы ПВО сбили 249 украинских БПЛА в течение ночи

Фото: Globallookpress.com

В Минобороны сделали заявление после ночной атаки ВСУ на российские регионы. По данным ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 249 украинских БПЛА в течение ночи.

Уточняется, что летательные аппараты самолетного типа были поражены в период с 20:00 13 июня по 07:00 14 июня по московскому времени.

Беспилотники сбили над территорией Белгородскорй, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской и Костромской областей, а также над Азовским морем и Крымом.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА в трех районах региона.

Вооруженные силы Украины также атаковали беспилотниками Тульскую и Смоленскую области. Кроме того, известно об атаке на Орловскую область. В Орле, по словам очевидцев, дрон ударил по жилому дому, на нескольких этажах возник пожар.

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