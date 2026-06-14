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06:34, 14 июня 2026Россия

В трех районах российского региона сбили украинские беспилотники

Слюсарь: В Ростовской области сбили украинские беспилотники

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В трех районах Ростовской области в ночь на 14 июня сбили украинские беспилотники. Об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены Миллеровском, Чертковском, Шолоховском районах», — отметил губернатор.

Он добавил, что последствия атаки на земле уточняются, информация о пострадавших не поступала.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками еще два российских региона — Тульскую и Смоленскую области. Кроме того, известно об атаке на Орловскую область. В Орле, по словам очевидцев, дрон ударил по жилому дому, на нескольких этажах возник пожар.

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