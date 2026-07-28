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07:02, 28 июля 2026МирЭксклюзив

В России высказались о будущем крупнейшего экспортера нефти

Лукьянов: Саудовская Аравия видит себя в будущем важным хабом, а не поставщиком сырья
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Руководство Саудовской Аравии видит страну в будущем не поставщиком сырья, а самодостаточным и включенным в мировую экономику центром. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

«Саудовская Аравия, как и многие другие монархии Персидского залива, видит себя в будущем не поставщиком сырья, а важным хабом — самодостаточным и при этом включенным в мировую экономику центром», — сказал он.

Ранее США и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере. Соглашение, рассчитанное на 30 лет, оценивается в десятки миллиардов долларов. По его условиям, американские компании получат ведущую роль в развитии ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии, исключив при этом других иностранных конкурентов.

Как отметил Лукьянов, Эр-Рияд заинтересован в развитии гражданской ядерной программы. По его словам, королевству необходимые новые атомные технологии и способы их применения.

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