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11:50, 22 июля 2026Мир

Стало известно об одобрении Трампом ядерного соглашения с Саудовской Аравией

WSJ: Трамп одобрил соглашение о ядерной программе с Саудовской Аравией
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп одобрил соглашение о развитии мирной ядерной программы Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Соглашение, рассчитанное на 30 лет, оценивается в десятки миллиардов долларов. По его условиям, американские компании получат ведущую роль в развитии ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии, исключив при этом других иностранных конкурентов.

Ключевым положением сделки является строительство американскими компаниями завода по обогащению урана в Саудовской Аравии. Это произойдет в случае, если стороны сочтут такой шаг оправданным.

По словам представителей американской администрации, с помощью сделки США смогут влиять на ядерную программу Саудовской Аравии и предотвращать ее неправомерное использование в военных целях.

Соглашение будет представлено на рассмотрение Конгресса США в ближайшие дни. Ожидается, что оно вызовет споры среди законодателей, выступающих против распространения ядерных технологий на Ближнем Востоке.

Ранее телеканал CNN сообщал, что администрация Трампа предварительно согласилась разрешить Саудовской Аравии обогащать уран без принятия международных гарантий, направленных на предотвращение разработки ядерного оружия.

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