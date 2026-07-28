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05:28, 28 июля 2026Мир

«Пришло время». В Белом доме сделали заявление о завершении конфликта на Украине

CNN: В Белом доме заявили, что пришло время завершить конфликт на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Темой запланированной на вторник, 28 июля, встречи между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским станет разрешение разногласий между Москвой и Киевом, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

Пришло время завершить войну

Представитель Белого дома

Позиция Трампа

Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что украинский конфликт может завершиться до конца его президентского срока, то есть до 2029 года.

Думаю, да

Дональд ТрампПрезидент США

Глава Белого дома признался, что думал, что урегулировать украинский конфликт получится раньше, поскольку Трамп хорошо ладит с российским и украинским лидерами.

Высказывание Зеленского

Зеленский 23 июля заявил, что у США есть несколько предложений по завершению конфликта. Сценарии планируется обсудить на встрече глав государств, подчеркнул политик.

По словам Зеленского, Украина и Россия могут выйти на переговоры зимой. В случае, если это не произойдет — случится новый виток эскалации.

Встреча Лаврова и Рубио

В четверг, 23 июля министр, иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле. Переговоры длились 35 минут, в ходе которых стороны обсудили завершение конфликта на Украине.

В частности, Лавров рассказал о положении дел на линии боевого соприкосновения и указал на недопустимость продолжения поставок вооружений на Украину. По его словам, политика стран Европы направлена на нанесение России «стратегического поражения». Также министр подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

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В свою очередь Рубио подчеркнул необходимость завершения конфликта между Россией и Украиной.

Позиция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин уже озвучил все предложения Москвы по урегулированию украинского конфликта.

Все предложения со стороны России уже были озвучены президентом Путиным, верховным главнокомандующим. И в киевском режиме очень хорошо знают, что нужно делать

Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России

Также Песков заявил, что заморозка конфликта на Украине невозможна с учетом позиции Киева.

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