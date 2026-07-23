Зеленский высказался о нескольких сценариях завершения конфликта

Зеленский: США предложили несколько сценариев завершения конфликта

США предложили несколько сценариев завершения украинского конфликта. С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский, передает «Страна.ua» в Telegram.

«У США появились "несколько предложений, несколько планов" по завершению войны», — отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, Украина и Россия могут выйти на переговоры зимой. В случае если это не произойдет — случится новый виток эскалации.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал США единственной на данный момент страной, которая может решить украинский конфликт. По его мнению, с этим утверждением «согласятся россияне».