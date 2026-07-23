Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:52, 23 июля 2026 (обновлено: 15:14, 23 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский высказался о нескольких сценариях завершения конфликта

Зеленский: США предложили несколько сценариев завершения конфликта
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

США предложили несколько сценариев завершения украинского конфликта. С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский, передает «Страна.ua» в Telegram.

«У США появились "несколько предложений, несколько планов" по завершению войны», — отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, Украина и Россия могут выйти на переговоры зимой. В случае если это не произойдет — случится новый виток эскалации.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал США единственной на данный момент страной, которая может решить украинский конфликт. По его мнению, с этим утверждением «согласятся россияне».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Истребитель пятого поколения Су-57 разбился под Москвой. Летчик до последнего уводил самолет от жилых домов
    Постсоветская страна снизила добычу нефти
    В Госдуме ответили на заявление нового главкома ВСУ о россиянах
    На Западе оценили советскую ракету 5В55
    Заброшенный под видом беженца в Россию украинский агент раскрыл свой план
    Живущая в США дочь Седоковой рассказала о бедной студенческой жизни
    Трамп поставил условие для сделки с Саудовской Аравией по атому
    Россиянам рассказали о чаще всего маскирующихся под усталость болезнях
    Влияние новых санкций Евросоюза на экономику России оценили
    Россиянин выиграл более 1,2 миллиона рублей на матче за Суперкубок России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok