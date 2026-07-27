Россиянам напомнили о неочевидных льготах

Депутат Бессараб: Многодетные семьи имеют право на бесплатную парковку в ряде регионов

Сегодня в России сведены к минимуму ситуации, когда человек не знает о положенных ему льготах, однако информацией о некоторых социальных гарантиях располагают не все, рассказала член комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. О неочевидных из них она напомнила в беседе с «Лентой.ру».

Необходимая и достаточная информация о льготах размещена на сайте Госдумы, сообщила депутат. Кроме того, указала она, 95 процентов всех муниципальных и государственных услуг фактически цифровизированы и предоставляются через личный кабинет в «Госуслугах».

«С этого момента люди перестали терять свои социальные гарантии. Раньше люди часто сталкивались с тем, что приходили на прием молодые мамы, например, нуждающиеся в поддержке государства, и такая поддержка им была гарантирована государством, но они о ней просто не знали, в течение полугода-года не получали соответствующие выплаты. Сейчас это, как правило, сведено к минимуму», — поделилась политик.

При этом не все знают, что сегодня многие муниципалитеты приняли гарантию о бесплатных парковочных местах для многодетных семей, обозначила Бессараб.

Также, добавила собеседница «Ленты.ру», люди не всегда осведомлены, что им положено звание «Ветерана труда», которое дает право на дополнительные льготы и гарантии, назначаемые регионом.

Ранее депутат комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин напоминал, что некоторые россияне имеют право на бесплатный проезд до места отпуска. «Например, работникам Крайнего Севера и приравненных местностей Трудовой кодекс России гарантирует оплату проезда и багажа по России один раз в два года. Неработающим пенсионерам этих территорий такую же компенсацию через Социальный фонд России дает законодательство», — рассказывал Говырин.

