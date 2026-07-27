Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:30, 28 июля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам напомнили о неочевидных льготах

Депутат Бессараб: Многодетные семьи имеют право на бесплатную парковку в ряде регионов
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: J.AMPHON / Shutterstock / Fotodom

Сегодня в России сведены к минимуму ситуации, когда человек не знает о положенных ему льготах, однако информацией о некоторых социальных гарантиях располагают не все, рассказала член комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. О неочевидных из них она напомнила в беседе с «Лентой.ру».

Необходимая и достаточная информация о льготах размещена на сайте Госдумы, сообщила депутат. Кроме того, указала она, 95 процентов всех муниципальных и государственных услуг фактически цифровизированы и предоставляются через личный кабинет в «Госуслугах».

«С этого момента люди перестали терять свои социальные гарантии. Раньше люди часто сталкивались с тем, что приходили на прием молодые мамы, например, нуждающиеся в поддержке государства, и такая поддержка им была гарантирована государством, но они о ней просто не знали, в течение полугода-года не получали соответствующие выплаты. Сейчас это, как правило, сведено к минимуму», — поделилась политик.

При этом не все знают, что сегодня многие муниципалитеты приняли гарантию о бесплатных парковочных местах для многодетных семей, обозначила Бессараб.

Также, добавила собеседница «Ленты.ру», люди не всегда осведомлены, что им положено звание «Ветерана труда», которое дает право на дополнительные льготы и гарантии, назначаемые регионом.

Ранее депутат комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин напоминал, что некоторые россияне имеют право на бесплатный проезд до места отпуска. «Например, работникам Крайнего Севера и приравненных местностей Трудовой кодекс России гарантирует оплату проезда и багажа по России один раз в два года. Неработающим пенсионерам этих территорий такую же компенсацию через Социальный фонд России дает законодательство», — рассказывал Говырин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Пришло время». В Белом доме сделали заявление о завершении конфликта на Украине
    Занимавшийся спортивным развитием подростков россиянин оказался злостным педофилом
    Раскрыты планы Эстонии по поводу полного закрытия границы с Россией
    Собянин сообщил об уничтожении восьми летевших на Москву беспилотников
    Российских автомобилистов предупредили о рисках оклейки некоторых машин пленкой
    В России высказались о будущем крупнейшего экспортера нефти
    Прогресс в борьбе с раком за последние 10 лет оценили
    В сети восхитились фигурой популярного 50-летнего телеведущего
    Россиянам назвали распространенные причины зуда в анусе
    В Британии оценили удары ВС России по Киеву
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok